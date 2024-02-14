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08:04, 14 февраля 2024Силовые структуры

Следователь рассказал о реакции маньяка Чикатило на арест в тюрьме КГБ

Следователь Костоев рассказал о реакции маньяка Чикатило на арест в тюрьме КГБ
Андрей Чикатило на суде

Андрей Чикатило на суде. Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Маньяк Андрей Чикатило растерялся в первое время после ареста, поскольку его не задержали, а сразу арестовали с санкции прокурора и отправили не в следственный изолятор УВД, а в тюрьму КГБ. О его реакции на происходящее в среду, 14 февраля, корреспонденту «Ленты.ру» Игорю Надеждину рассказал легендарный следователь Исса Костоев.

«Для Чикатило арест в тюрьме КГБ был шоком — но он быстро от него оправился и стал все время следствия и суда притворяться больным, утверждал, что его надо лечить», — рассказал Костоев, который возглавлял следственную группу, задержавшую преступника.

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Как отметил собеседник «Ленты.ру», Чикатило по характеру был человеком очень мстительным и жестоким, но умело скрывал это под маской. Внешне он казался невозмутимым, молчаливым, но целеустремленным. К примеру, когда во дворе его дома построили гараж, он в знак протеста отправился с палаткой на Красную площадь и писал письма бывшему лидеру СССР Михаилу Горбачеву.

Полную версию интервью с Иссой Костоевым можно прочитать здесь.

Ранее Костоев рассказал, что над маньяком Чикатило пытались устроить суд Линча из-за его расправы над 11-летним мальчиком.

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      Игорь Надеждин
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