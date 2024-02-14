Раскрыт способ предсказать деменцию

Nature Aging: белковые биомаркеры предсказали деменцию за 15 лет

Ученые Университета Уорика в Великобритании и Университета Фудань в Шанхае раскрыли новый способ предсказать наступление деменции по белковым биомаркерам за 15 лет до самой болезни. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Aging.

Исследователи проанализировали образцы крови 52 645 участников UK Biobank, собранные в период с 2006 по 2010 год. До марта 2023 года у 1417 людей развилась деменция, и у них в крови было выявлено нарушение регуляции белковых маркеров.

Из 1463 белков, проанализированных с помощью машинного обучения, 11 белков были идентифицированы и объединены в белковую панель, которая, как показали исследователи, очень точна при прогнозировании будущего слабоумия. Учет традиционных факторов риска, таких как возраст, пол, уровень образования и генетика, показал высокую точность прогностической модели, измеренную на уровне более 90 процентов.

Ранняя диагностика имеет решающее значение для людей с деменцией. Новые методы лечения могут замедлить или даже обратить вспять прогресс болезни Альцгеймера, но только в том случае, если болезнь будет обнаружена достаточно рано.