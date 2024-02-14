Дмитрий Киселев оценил наряд Макрона фразой «как с комиссионки»

Киселев оценил наряд президента Франции Макрона во время визита в Швецию

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев оценил наряд президента Франции Эммануэля Макрона фразой «как с комиссионки». Соответствующее видео появилось на официальном сайте телеканала «Россия 1».

В эфире программы «Вести недели» журналист обсудил визит главы государства в Швецию. По его мнению, Макрон допустил ошибку в своем внешнем виде, приведя в пример фотографию с официального приема. На размещенном снимке запечатлены король Швеции Карл XVI Густав, королева Сильвия, а также Макрон и его супруга Брижит. Киселев, обратив внимание на костюм президента Франции, заявил, что «фрак был взят в комиссионке и явно с чужого плеча».

В то же время телеведущий Киселев высоко оценил образы первых леди. Он отметил, что королева Сильвия подобрала для себя платье «моднейшего в этом сезоне пурпурного оттенка», а наряд Брижит Макрон «оттенка перванш» подчеркнул цвет ее глаз.

В марте 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон, пришедший на работу в повседневной одежде, стал объектом шуток в сети. Тогда личный фотограф президента Соазиг де ла Муассоньер поделилась снимками в соцсетях, на которых глава государства запечатлен во время проведения международных звонков. На размещенных кадрах было видно, что вместо делового костюма политик надел неформальный наряд: толстовку цвета хаки и темно-синие джинсы.