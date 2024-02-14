Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:31, 14 февраля 2024Ценности

Дмитрий Киселев оценил наряд Макрона фразой «как с комиссионки»

Киселев оценил наряд президента Франции Макрона во время визита в Швецию

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев оценил наряд президента Франции Эммануэля Макрона фразой «как с комиссионки». Соответствующее видео появилось на официальном сайте телеканала «Россия 1».

В эфире программы «Вести недели» журналист обсудил визит главы государства в Швецию. По его мнению, Макрон допустил ошибку в своем внешнем виде, приведя в пример фотографию с официального приема. На размещенном снимке запечатлены король Швеции Карл XVI Густав, королева Сильвия, а также Макрон и его супруга Брижит. Киселев, обратив внимание на костюм президента Франции, заявил, что «фрак был взят в комиссионке и явно с чужого плеча».

В то же время телеведущий Киселев высоко оценил образы первых леди. Он отметил, что королева Сильвия подобрала для себя платье «моднейшего в этом сезоне пурпурного оттенка», а наряд Брижит Макрон «оттенка перванш» подчеркнул цвет ее глаз.

В марте 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон, пришедший на работу в повседневной одежде, стал объектом шуток в сети. Тогда личный фотограф президента Соазиг де ла Муассоньер поделилась снимками в соцсетях, на которых глава государства запечатлен во время проведения международных звонков. На размещенных кадрах было видно, что вместо делового костюма политик надел неформальный наряд: толстовку цвета хаки и темно-синие джинсы.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал «закон о негодяях»

      Раскрыта польза отказа от курения

      Россиянин оставил ложное сообщение о минировании моста и получил срок

      Афганских беженцев осудили в Петербурге за попытку попасть в Европу

      По делу о махинациях в «Совкомфлоте» вынесен новый приговор

      В России стали отказываться от разливного пива

      Собственникам аварийного жилья смогут вне очереди предоставить новое

      Ида Галич снялась на видео в бане

      В Азербайджане осудили слова Борреля о ситуации на границе с Арменией

      В России резко подешевели духи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше