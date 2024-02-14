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20:40, 14 февраля 2024Наука и техника

Создан предотвращающий опасный артрит препарат

The Lancet: препарат абатацепт предотвратил ревматоидный артрит

Фото: Kristine Wook / Unsplash

Ученые Королевского колледжа Лондона показали, что препарат абатацепт, используемый для лечения ревматоидного артрита, может также предотвратить заболевание у людей, находящихся в группе риска. Результаты клинического исследования опубликованы в журнале The Lancet. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Ревматоидный артрит является опасным аутоиммунным заболеванием, которое развивается при хронической реакции иммунной системы против тканей суставов, что приводит к сильным болям в суставах и инвалидности. Абатацепт в настоящее время используется в качестве эффективного лечения второй и третьей линии для людей и вводится еженедельно в виде инъекции или через капельницу.

В новом исследовании приняли участие 213 пациентов старше 18 лет с высоким риском заболевания, у которых наблюдаются ранние симптомы, такие как боль в суставах, но без отека. Одну половину лечили абатацептом, а другие — плацебо каждую неделю в течение года. Затем прием препарата был прекращен, а участники наблюдались еще 12 месяцев.

У шести процентов пациентов, принимавших абатацепт, развился артрит по сравнению с 29 процентами в группе плацебо. Через 24 месяца различия все еще были значительными: в общей сложности состояние 25 процентов пациентов, принимавших абатацепт, прогрессировало до ревматоидного артрита по сравнению с 37 процентами в группе плацебо. Было также показано, что препарат может смягчить боль, улучшает качество жизни и снижает воспаление синовиальной оболочки сустава.

В течение периода лечения почти у всех людей, получавших препарат, не наблюдалось никаких симптомов или признаков, а у некоторых наступила ремиссия.

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      Александр Еникеев
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