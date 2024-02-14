Два иностранца попали в российскую колонию из-за финансирования терроризма

В Красноярске суд приговорил 2 граждан Таджикистана за финансирование терроризма

В Красноярске 1-й Восточный окружной военный суд приговорил к восьми с половиной лет колонии строгого режима двух граждан Таджикистана за финансирование терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчин признали виновными по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Они были задержаны в Московской области.

По версии следствия, осужденные связались с одним из лидеров ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», который был в Красноярском крае. Они заявили, что хотели бы оказать организации финансовую помощь. В дальнейшем на электронный счет Qiwi-кошелька мужчины перевели четыре тысячи рублей.

Ранее 1-й Восточный окружной военный суд Якутии приговорил 22-летнего выходца из Центральной Азии к девяти годам колонии строгого режима за финансирование терроризма.

