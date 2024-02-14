Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:33, 14 февраля 2024Силовые структуры

Два иностранца попали в российскую колонию из-за финансирования терроризма

В Красноярске суд приговорил 2 граждан Таджикистана за финансирование терроризма

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Красноярске 1-й Восточный окружной военный суд приговорил к восьми с половиной лет колонии строгого режима двух граждан Таджикистана за финансирование терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчин признали виновными по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Они были задержаны в Московской области.

По версии следствия, осужденные связались с одним из лидеров ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», который был в Красноярском крае. Они заявили, что хотели бы оказать организации финансовую помощь. В дальнейшем на электронный счет Qiwi-кошелька мужчины перевели четыре тысячи рублей.

Ранее 1-й Восточный окружной военный суд Якутии приговорил 22-летнего выходца из Центральной Азии к девяти годам колонии строгого режима за финансирование терроризма.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал «закон о негодяях»

      Раскрыта польза отказа от курения

      Россиянин оставил ложное сообщение о минировании моста и получил срок

      Афганских беженцев осудили в Петербурге за попытку попасть в Европу

      По делу о махинациях в «Совкомфлоте» вынесен новый приговор

      В России стали отказываться от разливного пива

      Собственникам аварийного жилья смогут вне очереди предоставить новое

      Ида Галич снялась на видео в бане

      В Азербайджане осудили слова Борреля о ситуации на границе с Арменией

      В России резко подешевели духи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше