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10:39, 14 февраля 2024Силовые структуры

Дважды судимый россиянин изнасиловал маленькую дочь сожительницы

В Петербурге дважды судимый мужчина изнасиловал 8-летнюю дочь сожительницы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мужчина изнасиловал восьмилетнюю дочь сожительницы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мать потерпевшей обратилась в полицию и рассказала, что в ночь на 13 февраля ее сожитель надругался над девочкой. Это произошло в их съемной квартире на проспекте Большевиков.

Подозреваемого задержали. Выяснилось, что его дважды судили за кражу, побои и другие преступления. Gротив него возбуждено новое дело. Сейчас россиянин находится в изоляторе временного содержания.

Ранее стало известно, что Омутинский районный суд Тюменской области арестовал 63-летнего жителя Голышмановского района за домогательства к школьнице.

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      Екатерина Кашурникова
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