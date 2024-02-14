Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:26, 14 февраля 2024Силовые структуры

Двое россиян представились женщине силовиками и похитили ее ради денег

В Красноярском крае следователи завели дело по факту похищения женщины

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Красноярском крае следователи завели уголовное дело в отношении двоих мужчин, которые представились местной жительнице силовиками и, запихнув ее в машину, похитили ради кражи денег. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

40-летний житель Железногорска и 35-летний житель Березовского района проходят обвиняемыми по статьям 126 («Похищение человека») и 161 («Грабеж») УК РФ. Мужчины задержаны, по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, вечером 29 января 46-летняя жительница Сосновоборска возвращалась домой. Около дома рядом с ней остановился автомобиль, из которого вышли обвиняемые, представились сотрудниками полиции и, применив физическую силу, усадили пострадавшую в машину. Россиянку вывезли за пределы города и потребовали назвать пароль от мобильного банка. После этого мужчины перевели деньги себе. Они также забрали наличные, которые были у женщины. В результате злоумышленники похитили более 47 тысяч рублей. После грабежа фигуранты отпустили женщину.

Ранее в Красноярске задержали 32-летняя женщина и 28-летний мужчина, подозреваемые в похищении 26-летней знакомой для занятий проституцией.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла искусствовед Нина Молева. Она завещала президенту Путину коллекцию картин на миллиарды долларов

      Страх перед Россией заставил членов НАТО увеличить расходы на оборону

      В Госдуме захотели расширить перечень имеющих право оказывать медпомощь

      Россиянин впал в кому из-за компьютерной игры

      Британский телеканал признал правдивость слов российского посла об Украине

      ФСБ обнаружила цех с более чем пятью тоннами контрафактного алкоголя

      Учительница попала за решетку после секса со школьником

      Девушка узнала правду о возлюбленном благодаря случайному видео в соцсетях

      В России передумали избавляться от Лоха и Шалавы

      89-летняя россиянка выпала с пятого этажа и выжила

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше