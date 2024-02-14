Двое россиян представились женщине силовиками и похитили ее ради денег

В Красноярском крае следователи завели дело по факту похищения женщины

В Красноярском крае следователи завели уголовное дело в отношении двоих мужчин, которые представились местной жительнице силовиками и, запихнув ее в машину, похитили ради кражи денег. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

40-летний житель Железногорска и 35-летний житель Березовского района проходят обвиняемыми по статьям 126 («Похищение человека») и 161 («Грабеж») УК РФ. Мужчины задержаны, по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, вечером 29 января 46-летняя жительница Сосновоборска возвращалась домой. Около дома рядом с ней остановился автомобиль, из которого вышли обвиняемые, представились сотрудниками полиции и, применив физическую силу, усадили пострадавшую в машину. Россиянку вывезли за пределы города и потребовали назвать пароль от мобильного банка. После этого мужчины перевели деньги себе. Они также забрали наличные, которые были у женщины. В результате злоумышленники похитили более 47 тысяч рублей. После грабежа фигуранты отпустили женщину.

Ранее в Красноярске задержали 32-летняя женщина и 28-летний мужчина, подозреваемые в похищении 26-летней знакомой для занятий проституцией.