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15:35, 14 февраля 2024Экономика

Джефф Безос продал акции Amazon еще на два миллиарда долларов

Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании еще на 2 миллиарда долларов

Фото: Michael M. Santiago / Reuters

Основатель и бывший глава американской корпорации Amazon Джефф Безос совершил еще одну сделку по продаже акций компании на 2 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщает CNBC.

9 и 12 февраля предприниматель продал 11,99 миллиона акций компании по цене 170,61-175,34 доллара за единицу — на общую сумму около 2,08 миллиарда долларов. Предыдущие сделки (на 2,04 миллиарда) состоялись 7 и 8 февраля. До этого миллиардер не продавал акции Amazon с ноября 2021 года.

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Ранее сообщалось, что в соответствии с планом торговых операций, анонсированным в конце прошлого года, Безос может продать до 50 миллионов акций компании до конца января 2025 года. Эксперты CNBC подсчитали, что бизнесмен сэкономит на этих продажах более 600 миллионов долларов после своего переезда в Майами. В 2023 году миллиардер объявил о переезде из штата Вашингтон во Флориду, где налоговое законодательство не предполагает подоходного налога штата и налога на прирост капитала (в том числе от продажи ценных бумаг).

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