Побывавшие в окопах ВСУ журналисты Onet назвали адом положение украинской армии

Журналисты польского издания Onet побывали в окопах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и раскрыли ситуацию на фронте. В материале на сайте издания они назвали положение украинской армии адом.

«Мы посетили солдат на востоке Украины. Чувство постоянной угрозы и отсутствие возможности вернуться домой сопровождает их каждый день. (...) Это настоящий ад», — говорится в статье.

Поговоривший с изданием украинский военнослужащий заявил, что Российская армия массово наращивает вооружение. В частности, он указал, что у Вооруженных сил России больше дронов, чем у ВСУ. «В некоторые дни запасов [боеприпасов] вообще нет, часто всего несколько снарядов. Этого недостаточно», — также пожаловался украинский солдат.

Издание указало, что украинцам мешает вести наступление и затрудняет оборону отсутствие поддержки со стороны США. Кроме того, в случае победы на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа помощь Киеву и вовсе может прекратиться, отмечается в статье.

Ранее польский генерал Леон Коморницкий заявил, что украинская армия находится в критическом положении. Он подчеркнул, что ВСУ в настоящий момент лишены бесперебойного снабжения техникой и боеприпасами и испытывают дефицит людей.