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19:41, 14 февраля 2024Силовые структуры

Избивших участника СВО в кафе россиян объявили в розыск

На Ставрополье разыскивают троих мужчин, избивших участника СВО в кафе
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: видео РЕН ТВ

Следственные органы разыскивают троих мужчин, избивших участника специальной военной операции (СВО) в кафе Невинномысска. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В розыск объявлены один мужчина 1998-го и двое — 2002 года рождения. Известно, что двое из них — уроженцы Дагестана, а третий приехал на Ставрополье из Чечни.

Инцидент произошел 4 февраля в кафе Невинномысска. Участник СВО на костылях отдыхал в компании друга, когда к ним за столик подсели другие гости. Между посетителями начался конфликт и завязалась драка. В ходе потасовки толпа мужчин повалила участника СВО на пол и начала избивать ногами.

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      Олеся Мицкевич
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