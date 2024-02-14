Избивших участника СВО в кафе россиян объявили в розыск

На Ставрополье разыскивают троих мужчин, избивших участника СВО в кафе

Следственные органы разыскивают троих мужчин, избивших участника специальной военной операции (СВО) в кафе Невинномысска. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В розыск объявлены один мужчина 1998-го и двое — 2002 года рождения. Известно, что двое из них — уроженцы Дагестана, а третий приехал на Ставрополье из Чечни.

Инцидент произошел 4 февраля в кафе Невинномысска. Участник СВО на костылях отдыхал в компании друга, когда к ним за столик подсели другие гости. Между посетителями начался конфликт и завязалась драка. В ходе потасовки толпа мужчин повалила участника СВО на пол и начала избивать ногами.