Извержение вулкана в одной стране попало на видео

В Японии начал извергаться вулкан Сакурадзима

Извержение вулкана Сакурадзима в Японии попало на видео. Кадры с действующим вулканом опубликовало РИА Новости.

На кадрах видно, что столб пепла поднимается высоко над вулканом. Из пепла прорывается лава, также видны молнии.

Вулкан расположен в юго-западной японской префектуре Кагосима на острове Кюсю. Cтолб дыма и пепла поднялся на высоту в пять километров впервые с 2020 года. Сгустки лавы оказались 1,3 километра земли.

Жителей страны предупредили, что ветер может разнести вулканический пепел на некоторое расстояние от вулкана. Сообщалось также о действии третьего по пятибалльной шкале уровня опасности. Специалисты предупредили, что извержение, возможно, будет продолжаться.

В Японии насчитывается около 200 вулканов, 40 их них — действующие. Сакурадзима при этом считается одним из самых активных в стране.