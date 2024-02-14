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16:16, 14 февраля 2024Среда обитания

В Японии произошло извержение вулкана

Kyodo News: в Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kyodo / Reuters

Жители префектуры Кагосима на юго-западе Японии стали свидетелями извержения вулкана. Об этом сообщает агентство Kyodo News.

Вулкан Сакурадзима выбросил столп пепла высотой пять километров — впервые с 2020 года. Камни и вулканические бомбы разлетелись на расстояние 1,3 тысячи метров.

В районе вулкана объявлен третий по пятибалльной шкале уровень опасности. Причем, по прогнозам метеорологов, Сакурадзима может продолжить извергаться.

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В Японии насчитывается около 200 вулканов, 40 их них — действующие. Сакурадзима считается одним из самых активных в стране: с 50-х вулкан извергается почти регулярно. В прошлом году это произошло в июле и декабре.

Ранее в феврале вновь стал извергаться исландский вулкан Рейкьянес. В январе из-за извержения вулкана Фаградальсфьядль на юге страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

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      Виктория Клабукова
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