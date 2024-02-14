Kyodo News: в Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима

Жители префектуры Кагосима на юго-западе Японии стали свидетелями извержения вулкана. Об этом сообщает агентство Kyodo News.

Вулкан Сакурадзима выбросил столп пепла высотой пять километров — впервые с 2020 года. Камни и вулканические бомбы разлетелись на расстояние 1,3 тысячи метров.

В районе вулкана объявлен третий по пятибалльной шкале уровень опасности. Причем, по прогнозам метеорологов, Сакурадзима может продолжить извергаться.

В Японии насчитывается около 200 вулканов, 40 их них — действующие. Сакурадзима считается одним из самых активных в стране: с 50-х вулкан извергается почти регулярно. В прошлом году это произошло в июле и декабре.

Ранее в феврале вновь стал извергаться исландский вулкан Рейкьянес. В январе из-за извержения вулкана Фаградальсфьядль на юге страны ввели режим чрезвычайной ситуации.