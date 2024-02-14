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10:16, 14 февраля 2024Среда обитания

Необходимость обеспечивать взрослых детей жильем оценили

Эксперт Толмачев: кредит на жилье стимулирует молодежь расти профессионально

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Сегодня обеспечивать жильем детей в начале их взрослой жизни становится все труднее. Обязаны ли россияне решать квартирный вопрос за молодежь, обсудили эксперты газеты «Аргументы и факты». Так, по мнению специалиста Толмачева, кредит на жилье стимулирует молодежь расти профессионально.

Помогать взрослым детям с жильем нужно, если такая возможность имеется, полагает заведующая детским садом Наталья Макарова. Позицию «мы заработали, и вы зарабатывайте» она считает лукавством. Если в советское время жилплощадь часто доставалась гражданам от государства, бесплатно или под процент, то в наше время покупка недвижимости стала непосильной задачей для молодой семьи. Копить на собственную квартиру приходится долгие годы, а все это время молодоженам приходится ютиться в квартире родителей. Так любовная лодка рискует быстро разбиться о быт, считает Наталья. Такие жилищные условия навряд ли поднимут рождаемость в стране.

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Медсестра и мать троих детей Людмила Смелова считает, что покупать квартиру дети должны на собственные средства. Такая необходимость, по ее мнению, лишь подтолкнет молодых людей трудиться и строить карьеру. В противном случае они вырастут нахлебниками, предупреждает Смелова. Помогать с ипотечными выплатами можно, но разово. К решению жить отдельно она будет подталкивать и собственных детей.

Кредит на жилье является распространенным решением жилищного вопроса для молодежи на Западе. Ипотека может послужить стимулом для профессионального роста россиян, убежден руководитель департамента бизнес-аналитики Финансового университета при правительстве РФ Михаил Толмачев. Молодежь, переехавшая из родного города, оказывается усерднее и амбициознее тех, кто остался жить с родителями. Опосредованно ссуды влияют и на общий экономический рост, добавляет эксперт, в особенности адресная льготная ипотека.

Ранее сообщалось о повальном спросе американских зумеров на небольшие индивидуальные дома. Из-за дефицита предложения и роста цен молодым людям не удается быстро накопить на таунхаус и приходится переезжать в другие штаты в целях экономии.

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      Виктория Клабукова
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