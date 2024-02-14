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18:22, 14 февраля 2024Бывший СССР

Кабинет министров Литвы захотел разрешить пропаганду ЛГБТ детям

Правительство Литвы попросит Конституционный суд разрешить пропаганду ЛГБТ детям

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Правительство Литвы намерено обратится в Конституционный суд республики, чтобы разрешить пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) детям на территории страны. Позиция кабинета министров связана с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), передает портал 15min.lt.

«Кабинет министров одобрил предложение Министерства юстиции ответить на постановление Европейского суда по правам человека. В прошлом году правительство предложило Сейму исключить это положение из "Закона о защите несовершеннолетних от негативного воздействия публичной информации", но в ноябре парламент отклонил эту инициативу», — отмечается в публикации.

В 2023 году ЕСПЧ признал Литву виновной в нарушении Европейской конвенции по правам человека из-за ограничения продаж сборника сказок «Янтарное сердце» писательницы Неринги Макате, в которых пропагандируются нетрадиционные отношения и однополые браки.

В январе в обход референдума закон об однополых браках приняли в соседней Латвии. Тогда оппозиционным депутатам Сейма республики не удалось собрать достаточное количество подписей для проведения всенародного голосования.

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      Глеб Палехов
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