Концертный тур фаворита Пугачевой по России сорвался

Shot: тур шансонье Михаила Бублика по России перенесли на полгода

Концертный тур шансонье Михаила Бублика по России сорвался. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фавориту певицы Аллы Пугачевой отказали во въезде в Россию. Выступления Бублика в Воронеже, Тамбове и Липецке перенесли на октябрь 2024 года, концерты в Москве и Московской области — на декабрь 2024 года.

Концертный директор шансонье отказался комментировать Shot срыв концертов. Он также не стал раскрывать местонахождение Бублика. По данным канала, певца не пустили в Россию из-за его позиции относительно специальной военной операции на Украине.

Творчество Бублика стало известно широкой публике после положительных отзывов Пугачевой. Певица также помогла шансонье перебраться с Украины в Россию, отметил источник.

Ранее концерт украинской певицы Веры Брежневой сорвался в Киргизии.