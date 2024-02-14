Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:41, 14 февраля 2024Культура

Концертный тур фаворита Пугачевой по России сорвался

Shot: тур шансонье Михаила Бублика по России перенесли на полгода
Михаил Бублик

Михаил Бублик. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Концертный тур шансонье Михаила Бублика по России сорвался. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фавориту певицы Аллы Пугачевой отказали во въезде в Россию. Выступления Бублика в Воронеже, Тамбове и Липецке перенесли на октябрь 2024 года, концерты в Москве и Московской области — на декабрь 2024 года.

Концертный директор шансонье отказался комментировать Shot срыв концертов. Он также не стал раскрывать местонахождение Бублика. По данным канала, певца не пустили в Россию из-за его позиции относительно специальной военной операции на Украине.

Творчество Бублика стало известно широкой публике после положительных отзывов Пугачевой. Певица также помогла шансонье перебраться с Украины в Россию, отметил источник.

Ранее концерт украинской певицы Веры Брежневой сорвался в Киргизии.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль отказался комментировать возможную атаку ВСУ на корабль в Черном море

      Рейс российского самолета задержали из-за одной фразы пассажира

      В Германии призвали спокойнее относиться к словам Трампа о НАТО

      Запуск Crew Dragon с россиянином к МКС перенесли

      Россиян предостерегли от покупки ряда апартаментов

      Россияне стали массово распродавать жилье в одной стране

      Спрос россиян на изучение языков стран СНГ резко вырос

      Лавров заявил о необходимости формирования новой системы безопасности в Евразии

      В Кремле назвали беспочвенным беспокойство из-за «закона о негодяях»

      Стало известно о предварительных итогах президентских выборов в Индонезии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше