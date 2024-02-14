Концерт Веры Брежневой отменили в Киргизии

Shot: концерт украинской певицы Веры Брежневой отменили в Бишкеке

Концерт украинской певицы Веры Брежневой в Киргизии отменен по «техническим причинам». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Артистка планировала приехать с гастролями в Бишкек 18 февраля. Зрителям обещали вернуть деньги за сорванное выступление.

Летом 2023 года шоу Брежневой отменили в Португалии и Испании, отметил источник. По словам артистки, причиной этого стали неназванные «обстоятельства».

До этого стало известно, что Брежнева подняла размер своего гонорара за корпоративы для россиян.

Ранее в Бишкеке по неизвестным причинам отменили концерт рок-группы «Би-2». Также в киргизском городе Чолпон-Ате не состоялось выступление Григория Лепса.