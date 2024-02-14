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11:32, 14 февраля 2024Культура

Концерт Веры Брежневой отменили в Киргизии

Shot: концерт украинской певицы Веры Брежневой отменили в Бишкеке

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Концерт украинской певицы Веры Брежневой в Киргизии отменен по «техническим причинам». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Артистка планировала приехать с гастролями в Бишкек 18 февраля. Зрителям обещали вернуть деньги за сорванное выступление.

Летом 2023 года шоу Брежневой отменили в Португалии и Испании, отметил источник. По словам артистки, причиной этого стали неназванные «обстоятельства».

До этого стало известно, что Брежнева подняла размер своего гонорара за корпоративы для россиян.

Ранее в Бишкеке по неизвестным причинам отменили концерт рок-группы «Би-2». Также в киргизском городе Чолпон-Ате не состоялось выступление Григория Лепса.

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      Мария Рюрикова
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