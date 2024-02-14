Крид назвал причины отказа сыграть в адаптации «Постучись в мою дверь»

Крид отказался от съемок в адаптации «Постучись в мою дверь» из-за гонорара

Рэп-исполнитель Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) назвал причины отказа сыграть главного героя в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Его слова приводит Super.ru.

По словам музыканта, он не смог договориться с создателями проекта о приемлемом размере гонорара. Помимо этого, Крида смутили сроки съемок сериала.

«Мы не сошлись по гонорару и по датам, потому что там надо было сниматься шесть месяцев каждый день. А это очень дорого. В итоге они сняли каких-то вообще других актеров, кого-то набрали, я не знаю, но посмотрим — мне кажется, я не сильно пожалею. Хотя кто знает», — отметил рэпер.

При этом артист предположил, что смог бы сыграть роль русского Серкана Болата лучше, чем утвержденный актер Сергей Волков.

Ранее стало известно, что Крид стал потерпевшим в уголовном деле о мошенничестве.