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17:08, 14 февраля 2024Среда обитания

Квартиру одинокого москвича фиктивно унаследовали иностранцы

«АиФ»: иностранцы фиктивно заполучили квартиру одинокого москвича

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Иностранцы фиктивно оформили в наследство жилплощадь одинокого москвича. Подозрениями насчет сделки с газетой «Аргументы и факты» («АиФ») поделилась риелтор, занимавшаяся продажей этой квартиры в 2017 году.

Речь идет о трехкомнатной квартире в Одинцово. В новой квартире москвич прожил около года и наследников не оставил. Однако в ноябре 2023 года местный нотариус выдала свидетельство о праве на наследство гражданину Грузии. О подобных родственных связях коренного москвича прежде известно не было.

Вступив в наследство, грузин продал квартиру другому иммигранту — гражданину Израиля. Мужчина работал в России юристом. Именно к нему на консультацию приходила сожительница прежнего хозяина квартиры. При отсутствии других родственников она могла претендовать на наследство, но шансы были невелики.

По закону расплачиваться за жилье иностранцам необходимо безналичным способом. Рыночная стоимость одинцовской квартиры — 16 миллионов рублей. Были ли такие средства у нынешнего ее владельца, риелтор сомневается. По ее данным, два года назад мужчина лишился квартиры, не выплатив кредит в 4 миллиона рублей. Обстоятельства сделки и родственные связи объявившегося наследника изучат в прокуратуре Московской области.

Ранее россиянам рассказали, как не столкнуться с мошенниками при покупке жилья. Сведения о недвижимости необходимо проверять в выписке из Единого государственного реестра недвижимости, а продавца — на банкротство или наличие исполнительных производств.

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      Виктория Клабукова
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