Названы способы избежать мошенников при покупке жилья

Адвокат Воскресенская посоветовала проверять сведения о жилье в ЕГРН перед покупкой

Покупателям недвижимости необходимо проверять в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) основные сведения о жилье, чтобы удостовериться в собственнике квартиры. Такой способ избежать мошенников назвала адвокат Александра Воскресенская, сообщает ТАСС.

Эксперт также посоветовала проверять продавца на банкротство или наличие исполнительных производств, а при заключении сделки выбирать только надежные варианты оплаты: банковские ячейки или аккредитив. Юрист Михаил Паюшин порекомендовал проверять жилье через практикующих юристов и получать у них по итогам проверки компетентное заключение. «Именно такое письменное заключение, а не нотариальное удостоверение сделки станет обоснованием ее добросовестности в случае оспаривания в суде», — подчеркнул эксперт.

Воскресенская рассказала, что при сделках на первичном рынке лучше всего проверять надежность продавца с помощью информации на сайте Единого ресурса застройщиков. Также застройщики обязаны размещать документы на строящиеся дома в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

Председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова напомнила, что следует проверять наличие претендентов на наследство и долю, а также бывших супругов продавца жилья, — дети или бывшие супруги могут оспорить сделку. Стоит также проявлять осторожность при покупке квартиры, в право наследования которой владелец вступил недавно. В этом случае нужно проверить, могли ли претендовать на жилье другие наследники, которые не знали о смерти наследодателя.

Ранее в марте сообщалось о россиянке из Владикавказа, которая дважды продала квартиру в строящемся доме. За мошенничество с несуществующей недвижимостью женщина рискует попасть в тюрьму. Россиянка была директором подрядной фирмы, которую нанял застройщик для возводимого дома, после чего она в 2013 году оформила сделку по продаже квартиры с предпринимателем из Владикавказа, а в 2014 году заключила договор долевого участия на то же жилье еще с одной горожанкой.