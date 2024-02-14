Льготной ипотеке нашли замену

Эксперт Клинков призвал застройщиков субсидировать ипотеку

Заменой льготной ипотеке, действие которой может прекратиться в России, может стать развитие льготного субсидирование застройщиками, рассказал РБК директор по взаимодействию с инвесторами ГК «А101» Анатолий Клинков.

По словам эксперта, такое субсидирование могло бы реализоваться с привлечением бридж-кредитов — краткосрочных кредитов, выдаваемых на покрытие текущих расходов в ожидании основного финансирования. По словам Клинкова, федеральные девелоперы уже сегодня могут субсидировать до восьми процентов от рыночных ставок.

Рынку жилья также необходимы специальные ипотечные программы для определенных возрастных и профессиональных групп, в поддержке которых заинтересовано государство, уверены эксперты. Так, разумно было бы развивать ипотеку для молодых семей без детей. Это позволило бы стимулировать рождаемость, сказал директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов.

Ранее эксперты аналитического центра ДОМ.РФ предсказали минимальный рост цен на жилье по итогам 2024 года. Поддержать спрос на рынке могло бы продление семейной ипотеки, уверены специалисты.