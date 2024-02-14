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19:12, 14 февраля 2024Бывший СССР

Полковник описал последствия потери основной линии снабжения ВСУ под Авдеевкой

Кошкин: потеря путей снабжения ВСУ под Авдеевкой ускорит достижение целей ВС РФ

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин описал последствия потери Вооруженными силами Украины (ВСУ) основной линии снабжения под Авдеевкой. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, что потеря путей снабжения украинской армии в этом регионе ускорит достижение целей Вооруженных сил (ВС) РФ.

«Это тактические успехи, которые сопровождают нас благодаря героизму наших воинов и мастерству наших командиров. Идет освобождение региона. Судя по информации из СМИ Украины, военнослужащие самостоятельно покидают позиции под Авдеевкой, может быть, не везде, но такие случаи наблюдаются. [Главком ВСУ Александр] Сырский бросил туда элитные военные части, чтобы удержать Авдеевку, но пока что успех на нашей стороне», — объяснил эксперт.

Конечно, это (потеря основной линии снабжения ВСУ под Авдеевкой — прим. «Ленты.ру») может ускорить достижение целей российскими военными. Это тактические успехи, мы в тяжелых условиях добываем один рубеж за другим

Андрей Кошкинвоенный эксперт, полковник в отставке

Ранее спикер украинской оперативно-стратегической группировки «Таврия» Дмитрий Лиховий заявил, что ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой, где уже несколько дней продолжаются уличные бои. «Ситуация там напряженная и динамическая. На тот случай, если основная логистическая артерия будет перерезана, нашим командованием предусмотрены запасные пути снабжения», — рассказал он.

По его словам, сейчас украинские войска пытаются удержать город, так как за ним могут последовать и другие населенные пункты. В то же время он утверждает, что командование украинской армии не держится за «кучи камней и обгорелого железа» и в случае усложнения ситуации отведет войска на другой рубеж.

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      Кирилл Садовский
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