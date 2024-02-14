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18:24, 14 февраля 2024Культура

Лолита займется восстановлением храма после отмены концертов

Лолита рассказала, что займется восстановлением храма после отмены концертов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Певица Лолита Милявская рассказала, что займется восстановлением храма в одном из новых российских регионов после многочисленных отмен концертов в разных городах. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

В опубликованном видеоролике артистка упомянула людей, которые повлияли на срыв ее выступлений.

«Откуда такое желание видеть людей раздавленными? Пожелания спиться? Именно поэтому я сейчас буду принимать участие в восстановлении храма на одной из новых территорий [России]. Давайте так: я буду восстанавливать храм, а вы сами знайте, чему радоваться», — подчеркнула исполнительница.

Лолита также обратилась к общественникам, которые не посчитали певицу «до конца раскаявшейся» после участия в «голой вечеринке», вследствие чего ее шоу начали отменяться: «Я хочу начать с вопроса: "А где вы были?" Вы прекрасно знаете значение этого вопроса. Поэтому, позвольте, я расскажу, где я была. На протяжении многих лет я ездила по госпиталям во время разных вооруженных столкновений».

Артистка напомнила, что входит в число звезд, которые одними из первых посетили Донецк и Луганск, поблагодарила зрителей за любовь, а также пообещала вернуть средства организаторам несостоявшихся концертов.

Ранее сообщалось, что юбилейный тур певицы по России полностью отменят.

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      Анастасия Астахова
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