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17:19, 13 февраля 2024Культура

Юбилейный тур Лолиты по России полностью отменят

Shot: общественники добились полной отмены юбилейного тура Лолиты по России

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Юбилейный тур певицы Лолиты Милявской по России полностью отменят. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Выступления Лолиты не состоятся 21 марта в Екатеринбурге. Кроме того, были отменены концерты в Новосибирске, Омске и Кургане. Ожидается, что шоу в Челябинске, Красноярске и Иркутске также не состоятся. В ближайшее время зрителей уведомят о возврате билетов.

Отмены тура добились общественные деятели после появления Лолиты на «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой, отметил источник. Активнее всего за указанные меры в отношении певицы выступали представители организации «Зов народа». По данным Shot, в некоторых городах жалобы поступали от местных жителей.

Ранее концерт артистки отменили в Перми. До этого стало известно об отмене шоу артистки в ряде городов Подмосковья.

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      Мария Рюрикова
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