Признание в любви поставило под угрозу экологию

Надпись с признанием в любви стерли со льда Мойки из-за угрозы экологии

Петербуржские коммунальщики стерли со льда реки Мойки надпись, посвященную всем влюбленным. В этом усмотрели угрозу для водоема, пишет издание «Подъем».

Художник вывел на льду большое красное сердце. Надпись над рисунком гласила: «Ради любви».

В правительстве Северной столицы пояснили, что рабочие приехали на вызов о «загрязнении ледовой поверхности химическими веществами неизвестного происхождения». Химикаты, которые использовались для нанесения цветной надписи, могли попасть в реку, поэтому граффити пришлось удалить из соображений экологии. Власти напомнили, что за такие признания в любви можно получить штраф размером до 2,5 тысячи рублей. Выход на лед также наказуем пятитысячным штрафом.

Ранее иркутянин написал на стене роддома слова благодарности своей супруге за рождение сына и оказался в полиции. В больнице ущерб от «чувственного граффити» оценили в 50 тысяч рублей.