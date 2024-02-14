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15:45, 14 февраля 2024Культура

Мартин Скорсезе раскрыл главный посыл фильма «Волк с Уолл-Стрит»

Скорсезе пытался разоблачить низость капитализма в фильме «Волк с Уолл-Стрит»

Кадр: фильм «Волк с Уолл-стрит»

Американский режиссер и продюсер Мартин Скорсезе раскрыл главный посыл картины с участием актера Леонардо Ди Каприо «Волк с Уолл-стрит». Его слова приводи The Guardian.

По словам кинематографиста, в картине разоблачается коррупция и «низость необузданного капитализма». При этом он уточнил, что сделал это ненамеренно.

Отмечается, что зачастую героями работ режиссера становятся отрицательные персонажи, образ жизни которых показан «круто» благодаря стилю кинопроизводства Скорсезе. «Грех — это весело», — сказал режиссер. При этом подчеркивается, что обычно все эти герои «получают по заслугам», как и брокер Джордана Белфорт из картины «Волк с Уолл-стрит».

Ранее Мартин Скорсезе заявил, что американский актер Леонардо Ди Каприо является гением кинематографа.

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      Варвара Кошечкина
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