Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:01, 15 января 2024Культура

Мартин Скорсезе назвал актера-гения кинематографа

Скорсезе назвал Ди Каприо одним из величайших актеров в истории кино

Фото: Kevork Djansezian / Reuters

Американский режиссер и продюсер Мартин Скорсезе заявил, что американский актер Леонардо Ди Каприо является гением кинематографа. Его цитирует IndieWire.

Во время выступления на премии National Board of Review кинематографист отметил, что за 23 года он успел поработать с актером над шестью картинами. «Знаете, он и в самом деле гений с позиции кинематографа, и это видно по его лицу», — сказал Скорсезе.

Скорсезе подчеркнул, что бесстрашие Ди Каприо мотивировало его во время съемок фильмов. «Я действительно знаю, что он один из величайших актеров в истории кино. Я благодарю его за все», — подытожил режиссер.

Фильм Скорсезе «Убийцы цветочной луны», в котором главную роль исполнил Ди Каприо, был номинирован на премию «Золотой глобус-2024» в категории «Лучший фильм (драма)».

Ранее Мартин Скорсезе призвал спасать кинематограф от развлекательного контента. Постановщик сказал, что уже нет той киноиндустрии, в которой он начинал свою творческую карьеру 50 лет назад.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Число пострадавших при пожаре на складе Wildberries в Петербурге возросло

      Обнаружены пять разновидностей болезни Альцгеймера

      В Госдуме призвали запретить мужчинам одну медицинскую процедуру

      Румынские фермеры вновь заблокировали движение фур с Украины на двух КПП

      Искусственный интеллект обвинили в усугублении глобальной проблемы

      Российские войска сбили три ракеты «Точка-У» в зоне проведения спецоперации

      Мартин Скорсезе назвал актера-гения кинематографа

      Российские войска нанесли удар по базе горючего ВСУ

      Ведущий случайно выругался в прямом эфире

      В России выросли биржевые цены на бензин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости