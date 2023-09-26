Мартин Скорсезе заявил, что киноиндустрии, в которой он начинал карьеру, уже нет

Американский режиссер и продюсер Мартин Скорсезе призвал спасать кинематограф от развлекательного контента. Об этом он заявил в интервью для журнала GQ.

Постановщик сказал, что уже нет той киноиндустрии, в которой он начинал свою творческую карьеру 50 лет назад. Он также отметил, что в настоящий момент студии не заинтересованы в финансировании интересных авторских проектов.

«За дело должны взяться сами режиссеры. Есть братья Сафди, есть Крис Нолан, понимаете? Нужно надавить со всех сторон и не сдаваться. Настаивать на своем. Переизобретать. Не жаловаться. Но нам действительно нужно спасать кино», — подчеркнул Скорсезе.

Он также выразил уверенность в том, что кинокомиксы и студийные франшизы негативно влияют на культуру в целом. Скорсезе признал, что над такими картинами работают хорошие режиссеры и авторы спецэффектов, однако 80-летний постановщик задался вопросом, что публике дают эти фильмы, кроме потребления.

В том же интервью Скорсезе подробно рассказал об опасности фильмов по комиксам. По мнению Скорсезе, такие проекты являются угрозой для нескольких поколений зрителей.