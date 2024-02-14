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18:03, 14 февраля 2024Бывший СССР

Майор ВСУ высказался об окончании сроков конфликта на Украине

Майор ВСУ Березовец: в ближайшие годы боевые действия на Украине не закончатся

Фото: Alina Smutko / Reuters

Боевые действия на Украине не закончатся в ближайшие годы. Об окончании сроков конфликта высказался пресс-офицер первой отдельной бригады специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) майор Тарас Березовец в эфире телеканала «Эспрессо».

По его словам, целью украинской армии все еще является выход на границы 1991 года, несмотря на то, сколько времени на это уйдет. При этом он подчеркнул, что быстрого результата ожидать не стоит.

До этого цель Киева выйти на границы 1991 года подтвердил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, сейчас украинская армия сворачивает наступательные операции и переходит к стратегической обороне.

Сырский также заявил, что украинское командование согласно с необходимостью оставить позиции ради сохранения личного состава. Он добавил, что технический прогресс, особенно активное использование беспилотников, заставляет войну перейти в новую стадию.

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