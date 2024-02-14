МИД Латвии вызвал временного поверенного РФ после объявления министров в розыск

МИД Латвии вызвал временного поверенного РФ из-за объявления в розыск министров

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России стране Олега Зыкова в связи с объявлением в розыск МВД РФ некоторых министров республики. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«14 февраля 2024 года временный поверенный в делах Посольства Российской Федерации Олег Зыков вызывается в Министерство иностранных дел Латвии для получения его объяснений относительно опубликованного списка бывших и действующих государственных должностных лиц Латвии, в отношении которых возбуждены политически мотивированные дела», — сказано в заявлении.

Кроме того, МИД Латвии работает с правоохранительными органами страны для проверки информации о розыске и снижения возможных рисков. Министерство также контактирует по этому вопросу с партнерами по Евросоюзу, чтобы решить его на глобальном уровне.

13 февраля в России были объявлены в розыск глава Минфина Латвии Арвилс Ашераденс, министр земледелия Армандс Краузе, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере и экс-глава МВД Латвии Мария Голубева.