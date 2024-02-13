Мэр польского города Валбжих объявлен в розыск в России

МВД России объявило в розыск мэра польского города Валбжих Шелемея

МВД России объявило в розыск мэра польского города Валбжих Романа Шелемея. Это следует из базы ведомства.

В розыск также объявлены директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий и замминистра госактивов Польши Кароль Рабенда. Они разыскиваются по уголовной статье. Другие подробности не сообщаются.

В правоохранительных органах рассказали ТАСС, что в отношении политиков возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. Именно в рамках этого дела их объявили в розыск.

Ранее стало известно, что в розыск объявлены латвийские глава Минфина Арвилс Ашераденс, министр земледелия Армандс Краузе, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере и экс-глава МВД Латвии Мария Голубева.

Кроме того, 13 февраля российское МВД объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и государственного секретаря страны Таймара Петеркопа.