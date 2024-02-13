МВД России объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Латвии

Бывшую главу МВД Латвии Марию Голубеву объявили в розыск в России

Российское МВД объявило в розыск политика и бывшего министра внутренних дел Латвии Марию Голубеву. Это следует из базы ведомства.

Бывшая чиновница разыскивается по уголовной статье. Другие подробности не сообщаются. Как уточняет ТАСС, в отношении экс-главы МВД Латвии было возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам, в рамках которого она и была объявлена в розыск.

Ранее МВД России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса по статье Уголовного кодекса РФ.