Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:39, 13 февраля 2024Силовые структуры

МВД России объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Латвии

Бывшую главу МВД Латвии Марию Голубеву объявили в розыск в России
Мария Голубева

Мария Голубева. Фото: Saeima / Wikimedia

Российское МВД объявило в розыск политика и бывшего министра внутренних дел Латвии Марию Голубеву. Это следует из базы ведомства.

Бывшая чиновница разыскивается по уголовной статье. Другие подробности не сообщаются. Как уточняет ТАСС, в отношении экс-главы МВД Латвии было возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам, в рамках которого она и была объявлена в розыск.

Ранее МВД России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса по статье Уголовного кодекса РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные захватили редкие дроны ВСУ. Что известно об этих беспилотниках?

      В Москве произошел пожар на заводе МиГ

      В Сенате США заявили о готовности принять законопроект о помощи Украине

      Лавров заявил об отсутствии доверия к Швейцарии как к посреднику по Украине

      Российская авиакомпания объявила распродажу билетов ко Дню святого Валентина

      На Украине вышла из строя крупная ТЭС

      Украина выпустила по российским позициям три ракеты HIMARS

      Стало известно о мощном ударе по полигону с бойцами ВСУ на донецком направлении

      У российского чиновника отняли четыре квартиры

      Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» рассказал о жизни на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше