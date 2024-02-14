Минобороны заявило об ударе артиллеристов по тыловому району ВСУ

Артиллеристы «Запада» ударили по тыловому району ВСУ на купянском направлении

Артиллеристы группировки войск «Запад» ударили по тыловым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что ракетными ударами удалось уничтожить украинские укрепления и склад боеприпасов. Для их обнаружения использовалась воздушная разведка, благодаря которой удалось засечь систематические передвижения групп боевиков и тяжелой техники и большое количество грузовиков.

Ранее десантники группировки войск «Днепр» уничтожили склад боеприпасов ВСУ правом берегу Днепра. Корректировка огня выполнялась при помощи беспилотника, который зафиксировал цель и попадание.