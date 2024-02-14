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07:01, 14 февраля 2024Россия

Минобороны заявило об ударе артиллеристов по тыловому району ВСУ

Артиллеристы «Запада» ударили по тыловому району ВСУ на купянском направлении

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Артиллеристы группировки войск «Запад» ударили по тыловым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что ракетными ударами удалось уничтожить украинские укрепления и склад боеприпасов. Для их обнаружения использовалась воздушная разведка, благодаря которой удалось засечь систематические передвижения групп боевиков и тяжелой техники и большое количество грузовиков.

Ранее десантники группировки войск «Днепр» уничтожили склад боеприпасов ВСУ правом берегу Днепра. Корректировка огня выполнялась при помощи беспилотника, который зафиксировал цель и попадание.

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      Анастасия Шейкина
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