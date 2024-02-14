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13:53, 14 февраля 2024Экономика

Миру спрогнозировали резкий рост спроса на сжиженный газ

Shell: мировой спрос на сжиженный газ вырастет более чем на 50 % к 2040 году

Фото: Ari Rabinovitch / Reuters

К 2040 году мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) вырастет более чем на 50 процентов в сравнении с нынешним уровнем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз аналитиков британской нефтегазовой компании Shell.

Подобной динамике будет способствовать в том числе переход промышленности азиатских стран с угля на газ. Резкое наращивание спроса на СПГ произойдет на фоне увеличения интереса к этому вида топлива в Китае, а также в странах Южной и Юго-Восточной Азии, утверждают эксперты.

По итогам 2023 года суммарный объем мировой торговли СПГ вырос до 404 миллионов тонн, хотя в 2022-м находился на уровне в 397 миллионов. В Shell прогнозируют, что к 2040 году показатель увеличится до 625-685 миллионов тонн. В России пик потребления СПГ наступит после 2040 года, в то время как в США и Аргентине максимальный спрос обозначится в 2030-х годах, резюмировали аналитики.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kpler сообщила, что по итогам января суммарные объемы вывоза СПГ из России сократились на 8 процентов в сравнении с декабрем и составили 2,9 миллиона тонн. Вице-премьер Александр Новак прогнозировал, что за весь этот год поставки СПГ из страны вырастут на 14 процентов и достигнут уровня 38 миллионов тонн на фоне развития проекта «Арктик СПГ-2» и комплекса в районе порта Усть-Луга.

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      Анатолий Акулов
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