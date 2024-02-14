Политолог высказался о возможности увеличения поставок помощи Запада Украине

Политолог Бышок: увеличение поставок помощи Запада Украине зависит от политики

Увеличение поставок помощи Украине в 2024 году зависит от политической воли ее союзников, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, при каких условиях западные страны могут нарастить выделение средств и оружия Киеву.

«Все западные союзники Украины надеялись, что Соединенные Штаты будут осуществлять львиную долю поставок. А учитывая, что с этим есть некоторые сложности, остальные союзники решили, что они сами будут поддерживать Украину своими боеприпасами. Опять же здесь вопрос не сколько экономический, сколько политический. Есть настоящая вера в то, что украинский конфликт — это про будущее демократии, и поэтому поражение Украины будет означать поражение демократии. Если такая уверенность есть, то снаряды будут поставляться», — высказался о возможностях Запада он.

Если акцент будет переменен в том, что демократия не заканчивается Украиной, она привлекательна многим другим, но не связана с какой-то конкретной страной, тогда поставок будет меньше Станислав Бышок политолог

14 февраля министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Украина получит в три-четыре раза больше снарядов, чем в 2023 году. С таким заявлением он выступил перед заседанием контактной группы по военному содействию Украине в формате «Рамштайн».

Глава военного ведомства отметил, что Берлин делает все возможное для военной помощи Киеву, в том числе расширяет производственные мощности. Также министр добавил, что нехватка боеприпасов будет возникать в любом случае.

