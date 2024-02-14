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16:53, 14 февраля 2024Мир

В Германии заявили о трехкратном увеличении поставок снарядов Украине

Министр обороны ФРГ Писториус: Украина получит втрое больше снарядов, чем в 2023

Фото: Fabian Bimmer / Pool / Reuters

Украина получит в три-четыре раза больше снарядов, чем в 2023 году. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает ТАСС.

Писториус выступил с заявлением в Брюсселе перед заседанием контактной группы по военному содействию Украине в формате «Рамштайн». Он подчеркнул, что Германия делает все возможное для военной помощи Киеву, в том числе расширяет производственные мощности. При этом министр добавил, что нехватка боеприпасов будет возникать в любом случае.

«Могу сказать, что, как ожидается, мы в этом году поставим Украине артиллерийских снарядов в три-четыре раза больше, чем в 2023 году», — заявил политик. Он отметил, что в 2024 году ФРГ заложила в бюджет страны 3,5 миллиарда евро на производство боеприпасов. Писториус подчеркнул, что исход военного конфликта решится в том числе «и на сборочных линиях».

Ранее издание Financial Times сообщило, что бундесвер в настоящий момент оснащен хуже, чем до начала военной помощи Германии Украине. Это связано с тем, что страна отдает Вооруженным силам Украины лучшие образцы техники и снаряжения.

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      Юрий Леонов
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