Немецкая армия стала хуже оснащена после начала военной помощи Украине

FT: бундесвер оснащен хуже, чем до начала военной помощи Германии Украине

Бундесвер в настоящий момент оснащен хуже, чем до начала военной помощи Германии Украине. Об этом пишет The Financial Times (FT).

Как пишет издание, несмотря на все большее увеличение расходов на оборону, немецкая армия во многих отношениях оснащена даже хуже, чем до начала военной помощи Украине. Это связано с тем, что страна отдает Вооруженным силам Украины лучшие образцы техники и снаряжения.

Также журналисты отмечают, что Германии еще только предстоит заменить отправленную Украине технику. Например, взамен 14 переданных ВСУ самоходных гаубиц PzH 2000 бундесвер получит только 10 в ближайшем будущем.

В разговоре с изданием эксперты также признают проблему долгосрочного финансирования. «Мы начинаем множество проектов по закупкам, которые не будут завершены к тому времени, когда будут израсходованы 100 миллиардов евро (из специального оборонного фонда ФРГ — прим. "Ленты.ру")», — заявил Иоганн Вадефуль, представитель Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам обороны и внешней политики.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о планах выполнить задачу НАТО по тратам двух процентов от ВВП на оборону. По его словам, в этом году Берлин впервые увеличит расходы до соответствующего показателя и не планирует снижать их в будущем.

