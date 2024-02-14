Москвичам пообещали холода и красоту

Синоптик Вильфанд: в столице ожидаются морозы до минус 22 градусов

Температура в столице ночью в четверг, 15 февраля, и пятницу, 16 февраля, опустится до минус 20-22 градусов Цельсия. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В настоящее время выраженный циклон начинает перемещаться с северо-востока на юго-запад. Сейчас его центр находится над Западной Сибирью. Этот циклон принесет холодный воздух и ясные дни. Осадков во второй половине недели не ожидается, сообщил синоптик.

Перемещение холодного воздуха и охлаждение из-за отсутствия облаков приведут к понижению температуры. В среду, 14 февраля, днем ожидается минус 10 градусов. В четверг и пятницу днем температура опустится до минус 12-14 градусов, ночью будет минус 20-22 градуса.

При этом, по словам синоптика, погода в четверг и пятницу будет красивая. «Высокое давление, малооблачно. Снег будет искриться под солнечными лучами», — предсказал он.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предсказала в столице оттепель после холодов. По ее словам, в выходные, 17 и 18 февраля, будет не холоднее, чем минус 5 градусов.