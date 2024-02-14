Москвичам пообещали резкое потепление

Синоптик Позднякова: после аномальных холодов в Москве будет резкое потепление

После аномальных холодов в Москве ожидается резкое потепление. Такую погоду жителям столицы пообещала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передает NEWS.ru.

В среду, 14 февраля, по словам метеоролога, будет облачная погода без осадков. Температура воздуха достигнет минус 10-12 градусов. «15 февраля в столице прогнозируются осадки в виде снега. Столбики термометров при этом в ночь опустятся до минус 17-19 градусов, днем — до минус 10-12 градусов. По области температура воздуха может достигать минус 20», — рассказала Позднякова.

К концу недели синоптик прогнозирует начало оттепели. В пятницу, 16 февраля, столбики термометров поднимутся до минус 9 градусов. В выходные, 17 и 18 февраля, будет не холоднее чем минус 5 градусов, заключила специалист.

Ранее Позднякова рассказала, что Москва рекордно обледенела. Осадки в виде мокрого снега и переохлажденного дождя обрушились на столицу и привели к образованию гололеда в результате сочетания отрицательной температуры воздуха и подстилающей поверхности.