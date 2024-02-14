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11:57, 14 февраля 2024Экономика

На руках у россиян впервые за несколько лет стало меньше наличной валюты

ЦБ сообщил о первом с 2018 года сокращении накоплений россиян в наличной валюте

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Объем наличной валюты на руках у россиян в 2023 году уменьшился впервые за несколько лет — на 0,4 процента, до 97,24 миллиарда долларов, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ). Отмечается, что в рублевом выражении показатель вырос, составив 8,72 триллиона рублей.

Сокращение таких активов зафиксировано впервые с 2018 года, а в 2022-м валютные сбережения граждан выросли сразу на 12,05 миллиарда долларов.

Валюты на руках у населения начало становиться меньше с апреля 2023 года — к сентябрю снижение составило около 2,5 миллиарда долларов, пишет издание. Россияне активно избавлялись от валюты на фоне существенного ослабления курса рубля. После стабилизации нацвалюты, произошедшего в конце года, объем валютной наличности на руках у граждан снова стал расти — почти на 1,5 миллиарда долларов в ноябре и еще на 0,55 миллиарда в декабре. Тогда же, на фоне укрепления рубля, Банк России сообщил о рекордных покупках долларов и евро в стране.

По словам экономиста по России и СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, сокращение сбережений в виде валютной наличности по итогам года является иллюстрацией того, что такие активы стали менее доступны населению. При этом сохранение тенденции на сжатие в 2024 году неочевидна, поскольку нынешние 35 процентов доли валюты в общих наличных сбережениях в стране пока еще выше долгосрочного среднего показателя в 33 процента, указывает эксперт.

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      Дмитрий Воронин
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