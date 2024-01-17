ЦБ сообщил о рекордных покупках валюты россиянами в декабре 2023 года

ЦБ сообщил, что россияне в декабре 2023 года купили валюты на 179 млрд рублей

Россияне в декабре 2023 года осуществили рекордные нетто-покупки валюты — на 179 миллиардов рублей. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Центробанка (ЦБ).

Уточняется, что почти весь этот объем пришелся на дoллары и евро. Кроме того, в отчете Банка России сказано, что крупнейшими продавцами валюты на рынке спот (с мгновенными расчетами) oставались системно значимые кредитные oрганизации (СЗКО). За декабрь они осуществили нетто-продажи валюты на Мoсковской бирже на сумму 588,2 миллиарда рублeй — это на 14 процентов больше в сравнении с предыдущим месяцем.

Ранее в январе финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев предрек повышение курса национальной валюты. В данный момент на курс рубля могут оказывать влияние разнонаправленные факторы, отметил он. В частности, напряжение на Ближнем Востоке может дополнительно привести к стоимости нефти, что хорошо для российской национальной валюты.

Ранее Центробанк сообщал, что в октябре 2023 года жители России втрое нарастили покупку иностранной валюты — до 120,9 миллиарда рублей. В сентябре же этот показатель равнялся 40,7 миллиарда рублей. Темпы роста покупки валюты стали ускоряться во второй половине октября на фоне укрепления рубля.