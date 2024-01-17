Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
18:06, 17 января 2024Экономика

ЦБ сообщил о рекордных покупках валюты россиянами в декабре 2023 года

ЦБ сообщил, что россияне в декабре 2023 года купили валюты на 179 млрд рублей
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Россияне в декабре 2023 года осуществили рекордные нетто-покупки валюты — на 179 миллиардов рублей. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Центробанка (ЦБ).

Уточняется, что почти весь этот объем пришелся на дoллары и евро. Кроме того, в отчете Банка России сказано, что крупнейшими продавцами валюты на рынке спот (с мгновенными расчетами) oставались системно значимые кредитные oрганизации (СЗКО). За декабрь они осуществили нетто-продажи валюты на Мoсковской бирже на сумму 588,2 миллиарда рублeй — это на 14 процентов больше в сравнении с предыдущим месяцем.

Ранее в январе финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев предрек повышение курса национальной валюты. В данный момент на курс рубля могут оказывать влияние разнонаправленные факторы, отметил он. В частности, напряжение на Ближнем Востоке может дополнительно привести к стоимости нефти, что хорошо для российской национальной валюты.

Ранее Центробанк сообщал, что в октябре 2023 года жители России втрое нарастили покупку иностранной валюты — до 120,9 миллиарда рублей. В сентябре же этот показатель равнялся 40,7 миллиарда рублей. Темпы роста покупки валюты стали ускоряться во второй половине октября на фоне укрепления рубля.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Германии назвали последствие поддержки Украины

      СБУ провела обыск в администрации Львовской области

      Пьяный турист на внедорожнике сбил инвалида в Гоа

      Самбурская в купальнике снялась у моря

      На Быкова составили протокол об участии в нежелательной организации

      ЦСКА подписал контракт с футболистом «Зенита»

      Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонный разговор

      Неизвестные выстрелили в автобус с молодежной хоккейной командой в Подмосковье

      Пашинян выразил надежду на стремление Баку к миру

      В Европе нашли способ собрать денег для Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше