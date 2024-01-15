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10:06, 15 января 2024Экономика

Назван предел укрепления рубля

Экономист Григорьев назвал 85 пределом укрепления рубля
СюжетКурс доллара:

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Рубль продолжит укрепление вслед за существенным ростом стоимости нефти, вызванным очередным очагом напряженности, полагает финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Он предрек повышение курса национальной валюты, а также назвал его предел в беседе с «Лентой.ру».

Сейчас на курс рубля могут оказывать влияние разнонаправленные факторы, отметил эксперт. Так, напряжение на Ближнем Востоке может дополнительно привести к стоимости нефти, что хорошо для российской национальной валюты. Вместе с тем, возможная конфискация российских активов для рубля работает в обратную сторону.

Понятно, что если конфискация произойдет, а этого исключить нельзя, это будет для нас очень неприятной вещью и, безусловно, приведет к ослаблению рубля

Владимир Григорьевэкономист

«Пока непонятно, каким образом будут наши власти реагировать на эти действия. Дело в том, что наши активы государственные есть за рубежом, а государственных активов стран недружественных на нашей территории нет, потому что никто у нас свои резервы не держал. Есть, наверное, среди замороженных ценных бумаг какие-то вложения, которые принадлежали государственным инвестиционным фондам западных стран, но я думаю, что если есть, то это относительно немного, поэтому эта вещь может ударить по рублю», — поделился экономист.

Он отметил, что пока рубль продолжит укрепление, особенно если и дальше будет расти стоимость нефти. Тем не менее рост будет не долгосрочным, так как это конъюнктурный момент, считает Григорьев.

«Скорее всего, пока все-таки разговоры идут по поводу конфискации активов, пока это момент не актуализирован, будет продолжаться укрепление рубля, но, я не думаю, что он может укрепиться больше 85. Пока это предел, и не факт, что до этого дойдет», — заключил эксперт.

Курс доллара от TradingView

В ходе торгов на Мосбирже в пятницу, 12 января, курс доллара впервые с ноября опустился ниже 88 рублей, евро — ниже 97.

Позитивная динамика для рубля связана как с ростом нефтяных котировок, который наблюдается на фоне обострения ситуации с обстрелами судов в Красном море, так и с активизацией продажи юаней Центробанком.

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      Екатерина Смирная
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