Назван предел укрепления рубля

Экономист Григорьев назвал 85 пределом укрепления рубля

Рубль продолжит укрепление вслед за существенным ростом стоимости нефти, вызванным очередным очагом напряженности, полагает финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Он предрек повышение курса национальной валюты, а также назвал его предел в беседе с «Лентой.ру».

Сейчас на курс рубля могут оказывать влияние разнонаправленные факторы, отметил эксперт. Так, напряжение на Ближнем Востоке может дополнительно привести к стоимости нефти, что хорошо для российской национальной валюты. Вместе с тем, возможная конфискация российских активов для рубля работает в обратную сторону.

Понятно, что если конфискация произойдет, а этого исключить нельзя, это будет для нас очень неприятной вещью и, безусловно, приведет к ослаблению рубля Владимир Григорьев экономист

«Пока непонятно, каким образом будут наши власти реагировать на эти действия. Дело в том, что наши активы государственные есть за рубежом, а государственных активов стран недружественных на нашей территории нет, потому что никто у нас свои резервы не держал. Есть, наверное, среди замороженных ценных бумаг какие-то вложения, которые принадлежали государственным инвестиционным фондам западных стран, но я думаю, что если есть, то это относительно немного, поэтому эта вещь может ударить по рублю», — поделился экономист.

Он отметил, что пока рубль продолжит укрепление, особенно если и дальше будет расти стоимость нефти. Тем не менее рост будет не долгосрочным, так как это конъюнктурный момент, считает Григорьев.

«Скорее всего, пока все-таки разговоры идут по поводу конфискации активов, пока это момент не актуализирован, будет продолжаться укрепление рубля, но, я не думаю, что он может укрепиться больше 85. Пока это предел, и не факт, что до этого дойдет», — заключил эксперт.

В ходе торгов на Мосбирже в пятницу, 12 января, курс доллара впервые с ноября опустился ниже 88 рублей, евро — ниже 97.

Позитивная динамика для рубля связана как с ростом нефтяных котировок, который наблюдается на фоне обострения ситуации с обстрелами судов в Красном море, так и с активизацией продажи юаней Центробанком.

