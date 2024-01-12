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12:13, 12 января 2024Экономика

Курс доллара опустился ниже 88 рублей

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 88 рублей впервые с ноября

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpess.com

В ходе торгов на Мосбирже в пятницу, 12 января, курс доллара впервые с ноября опускался ниже 88 рублей, на минимуме он доходил до 87,97 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Евро также обновил локальный минимум, опустившись до 96,64 рубля. По состоянию на 12:00 они торгуются на уровне 88,08 рубля и 96,8 рубля. С начала года российская валюта укрепилась на два процента.

Позитивная динамика для рубля связана как с ростом нефтяных котировок, который наблюдается на фоне обострения ситуации с обстрелами судов в Красном море, так и с активизацией продажи юаней Центробанком.

Курс доллара от TradingView

Во второй половине января ежедневные продажи превысят 16 миллиардов рублей, что складывается из операций в рамках бюджетного правила (4,065 миллиарда), зеркалирования инвестиций за прошлый год (12,57 миллиарда).

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      Платон Щукин
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