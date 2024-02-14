На Украине раскрыли еще одну коррупционную схему в Минобороны

НАБУ Украины раскрыла коррупционную схему в закупках Минобороны для ВСУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыло еще одну коррупционную схему в Министерстве обороны по закупкам продуктов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) по завышенным ценам. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«Таким образом недобросовестные поставщики получают сверхприбыль и фактически наживаются на армии», — говорится в сообщении. Таким образом, яйца продавали втридорога, а лосось или голубику, которых нет в рационе военных — по цене ниже рыночных.

В ведомстве уточнили, что детективам приходится работать с огромным массивом документов складского учета воинских частей. НАБУ пообещало информировать население о ходе расследования коррупции в Минобороны.

Ранее на Украине арестовали бывшего и. о. главы департамента Министерства обороны Александра Лиева по обвинению в хищении средств на закупках для ВСУ. Его обвиняют в коррупционной деятельности связанной с компанией «Львовский арсенал».