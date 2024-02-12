На Украине арестовали бывшего крупного чиновника Министерства обороны

На Украине арестовали бывшего главу департамента Минобороны Лиева

Суд на Украине арестовал бывшего и. о. главы департамента Министерства обороны Александра Лиева по обвинению в хищении средств на закупках для Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в Telegram.

Минобороны заключило контракт с компанией «Львовский арсенал» на поставку 100 тысяч мин и перечислило 1,34 миллиарда гривен предоплаты. Компания перечислила часть средств на словацкого посредника Sevotech, далее деньги ушли еще одному посреднику — WDG promet. В итоге средства исчезли, а поставки так и не были осуществлены.

Крупный чиновник при этом утверждает, что сговора быть не могло, поскольку он не был знаком с директором «Львовского арсенала» и виделся с ним лишь однажды, после заключения контракта.

О проведении обысков сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) у действующих и бывших чиновников Министерства обороны по делу о хищениях на закупках для армии сообщалось в конце января.