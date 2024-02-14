На Украине заявили об ожидании изменения тактики от нового главнокомандующего

Подоляк заявил об ожидании изменения тактики от нового главнокомандующего ВСУ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ждет от нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского изменения тактики ведения боя сухопутными войсками на всех направлениях. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала агентства «УНИАН».

«Ожидаю изменения тактики действий, касающихся сухопутной части войны, то есть того, что происходит по сухопутному плацдарму, и, соответственно, чтобы мы другим взглядом посмотрели на происходящие события. (...) то есть все, что касается донецкого, луганского, запорожского, херсонского и харьковского направлений», — сообщил политик.

Подоляк так же отметил, что хотел бы видеть новое видение действий ВСУ после того, как 2023 год не дал результатов, на которые он рассчитывал.

Ранее Михаил Подоляк сообщал, что в боевых действиях участвуют только 200-300 тысяч солдат ВСУ. Так же он признал, что ВСУ имеют существенные проблемы. «Мобилизация, ротация и демобилизация — это пробел, который нужно решить», — подчеркнул он.