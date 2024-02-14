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22:41, 14 февраля 2024Бывший СССР

За добытую в ходе СВО эстонскую боевую платформу пообещали два миллиона рублей

ЦАСТ обещал 2 млн рублей за добытую в ходе СВО эстонскую боевую платформу THeMIS
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Peter Kneffel / dpa / Global Look Press

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) увеличил до двух миллионов рублей награду за захват в ходе специальной военной операции (СВО) исправного эстонского наземного аппарата беспилотной платформы THeMIS. Об этом рассказал ТАСС руководитель центра Руслан Пухов.

Отмечается, что аппарат был поставлен Украине эстонской компанией Milrem Robotics. Пухов пояснил, что обещание вознаграждения преследует две цели: поддержать российских бойцов, а также обратить внимание наших военных, промышленников и экспертное сообщество на недопустимое отставание в области разработок наземной безэкипажной техники. Он выразил надежду, что награда простимулирует развитие данной сферы.

В сентябре 2022 года Россия объявила награду в один миллион рублей за добытого эстонского робота на Украине. Тогда в ЦАСТ указали, что робот имеет «несомненный технологический интерес».

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      Марина Совина
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