Раскрыто грозящее хозяину запертой в подмосковной квартире собаки наказание

Депутат Бурматов: оставившему пса в квартире россиянину грозит штраф

Россиянину, который надолго оставил пса в квартире в подмосковном Томилино, может грозить административный штраф в размере до 100 тысяч рублей, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Возможное наказание для хозяина он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По словам депутата, под уголовную статью о жестоком обращении с животными этот случай не подпадает, так как собаку удалось спасти и она осталась в живых.

«Слава богу, благодаря журналистам, которые на меня вышли, нам удалось своевременно вмешаться. Там не захотели сначала правоохранители открывать дверь. Им просто объяснили, что будет дальше, если животное погибнет. Получится, что сотрудники не пресекли свершение преступления, подпадающего под уголовную статью, и это уже дальше ответственность для них. После этого они вернулись туда уже с сотрудниками МЧС, вскрыли эту дверь и этого песеля спасли», — поделился Бурматов.

Однако для подобных случаев предусмотрена административная ответственность по статье 8.52 КоАП «Несоблюдение требований к содержанию животных», второй пункт которой как раз предполагает наказание за «Жестокое обращение с животными, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния», сообщил он. Депутат уточнил, что максимальный штраф за данное правонарушение достигает 100 тысяч рублей.

Это моя поправка в КоАП, которая была принята. Теперь в таких случаях можно наказать, если будет установлен факт, что хозяин действительно на много дней оставил питомца. Но надо сначала хозяина найти и дальше уже устанавливать обстоятельства. Одно дело, если ему где-то плохо стало и это произошло не по его воле, а другое дело, если это умысел был Владимир Бурматов депутат Госдумы

Ранее стало известно, что в закрытой квартире в подмосковном Томилино голодает спаниель. По словам жильцов дома, хозяин бросил ее полнедели назад. Полицейские сначала отказались вскрывать квартиру, но после вмешательства журналистов вызволили питомца.