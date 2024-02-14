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21:01, 14 февраля 2024Среда обитания

Названа цена самого дешевого дома в Сочи

Самый дешевый дом в Сочи продается за 2,1 млн рублей

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Самый дешевый частный дом в Сочи, который выставлен на продажу на данный момент, стоит 2,1 миллиона рублей. Цену наиболее доступного объекта «Ленте.ру» назвал эксперт рынка недвижимости Кирилл Флутков.

Указанный бюджет позволит приобрести деревянный дом площадью 35 квадратных метров. Жилье построено на участке шесть соток, который располагается в Лазаревском районе.

Эксперт также назвал стоимость самого дорогого частного дома в городе-курорте — 2,1 миллиарда рублей. За эту сумму покупатель получит шестиэтажный особняк 2006 года постройки. Площадь жилья составляет 1,6 тысячи квадратных метров, а площадь участка — почти 15 соток. Объект находится в Хостинском районе.

Флутков добавил, что в целом самым дорогим объектом, доступным для покупки на рынке недвижимости Сочи, является санаторий им. С. Орджоникидзе за три миллиарда рублей. Его общая площадь составляет 22 тысячи «квадратов» и 16 гектаров земли.

Ранее стало известно, что россияне считают Сочи лучшим городом для проживания на пенсии. Таким образом проголосовали 26 процентов участников соответствующего опроса.

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      Александра Качан
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