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18:28, 14 февраля 2024Ценности

Невеста сэкономила на свадебном платье и удивила пользователей сети

Кадр: @ALICEXMAYX / TikTok

Невеста Алиса Мэй сэкономила на свадебном платье и удивила пользователей сети. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok.

Автор видео с никнеймом @alicexmayx рассказала, что приобрела наряд для торжества в интернет-магазине Asos за 130 фунтов стерлингов (около 15 тысяч рублей). На размещенных кадрах женщина предстала в белом платье-бандо, оформленном длинным шлейфом. При этом она отметила, что изделие было на два размера больше, но ей удалось подогнать его под свой к назначенному дню.

Зрители оценили внешний вид Мэй, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Вы сделали его дизайнерским», «Абсолютно красиво», «Ты выглядишь потрясающе!» — высказывались они.

Ранее блогерша нашла способ сэкономить на свадебных нарядах подружек невесты. По ее словам, все наряды, в том числе для родственников, она купила в комиссионных магазинах.

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      Мария Винар
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