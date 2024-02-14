Невеста сэкономила на свадебном платье и удивила пользователей сети

Невеста Алиса Мэй сэкономила на свадебном платье и удивила пользователей сети. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok.

Автор видео с никнеймом @alicexmayx рассказала, что приобрела наряд для торжества в интернет-магазине Asos за 130 фунтов стерлингов (около 15 тысяч рублей). На размещенных кадрах женщина предстала в белом платье-бандо, оформленном длинным шлейфом. При этом она отметила, что изделие было на два размера больше, но ей удалось подогнать его под свой к назначенному дню.

Зрители оценили внешний вид Мэй, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Вы сделали его дизайнерским», «Абсолютно красиво», «Ты выглядишь потрясающе!» — высказывались они.

Ранее блогерша нашла способ сэкономить на свадебных нарядах подружек невесты. По ее словам, все наряды, в том числе для родственников, она купила в комиссионных магазинах.