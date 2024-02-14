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06:15, 14 февраля 2024Интернет и СМИ

НТВ попросил Собчак принести в суд документы о наличии у нее чести и достоинства

НТВ попросил Собчак доказать наличие достоинства через экспертизу

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Редакция НТВ ответила на желание журналистки и телеведущей Ксении Собчак подать иск на телеканал. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram.

Представители телеканала отметили, что, по версии Собчак, ее честь была опорочена дважды. «Мы, в свою очередь, настаиваем на том, чтобы в случае обращения в суд Ксения приложила к пакету документов результаты экспертизы о наличии у истицы чести и достоинства», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 11 февраля, Ксения Собчак сообщила, что намерена подать в суд на телеканал после выхода двух фильмов НТВ о ней, в которых подробно обсуждалась политическая позиция журналистки, а также говорилось о ее недвижимости. Журналистка сочла материл вторичным и заявила о некомпетентности экспертов, привлеченных к участию в фильмах. По ее словам, весь фильм является «отчаянной натяжкой совы на глобус».

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      Марина Совина
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