НТВ попросил Собчак принести в суд документы о наличии у нее чести и достоинства

НТВ попросил Собчак доказать наличие достоинства через экспертизу

Редакция НТВ ответила на желание журналистки и телеведущей Ксении Собчак подать иск на телеканал. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram.

Представители телеканала отметили, что, по версии Собчак, ее честь была опорочена дважды. «Мы, в свою очередь, настаиваем на том, чтобы в случае обращения в суд Ксения приложила к пакету документов результаты экспертизы о наличии у истицы чести и достоинства», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 11 февраля, Ксения Собчак сообщила, что намерена подать в суд на телеканал после выхода двух фильмов НТВ о ней, в которых подробно обсуждалась политическая позиция журналистки, а также говорилось о ее недвижимости. Журналистка сочла материл вторичным и заявила о некомпетентности экспертов, привлеченных к участию в фильмах. По ее словам, весь фильм является «отчаянной натяжкой совы на глобус».

